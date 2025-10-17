France: repli des créations d'entreprises en septembre

information fournie par Boursorama avec AFP • 17/10/2025 à 11:10

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les créations d'entreprises ont diminué en septembre en France, effaçant presque les progrès d'août, en particulier chez les micro-entrepreneurs, a indiqué vendredi l'Insee.

Après correction des variations saisonnières, le nombre de créations d'entreprises tous types confondus a baissé de 2,7% en septembre par rapport à août.

Elles avaient justement progressé de 2,7% en août par rapport à juillet, selon les chiffres révisés de l'Insee.

Les créations d'entreprises ont baissé dans presque tous les secteurs, relève l'Insee: commerce, services aux ménages, transports, entreprosage, etc.

Elles ont toutefois rebondi dans l'enseignement, la santé et l'action sociale, et ont continué d'augmenter dans l'industrie (+3,5%), moins rapidement qu'en août (+5,5%).

Les immatriculations de micro-entrepreneurs ont particulièrement baissé (-3,9%), celles des sociétés plus légèrement (-1,3%).

Par ailleurs, pas moins de 6.800 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en France en septembre, la pire "période de rentrée" depuis 2009, selon une étude mardi du groupe Altares.

Pour 2025, l'Insee prévoit un ralentissement de la croissance française, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) à 0,8% après 1,1% en 2024, dans un contexte de restrictions budgétaires et d'incertitude économique mondiale.