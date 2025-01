France : record de créations d'entreprises en 2024, malgré une baisse en fin d'année

Le nombre de créations d'entreprises en France a atteint un record en 2024, à plus de 1,11 million, indique vendredi l'Insee, en hausse de 5,7% par rapport à 2023 malgré un repli en fin d'année.

( AFP / AURORE MESENGE )

Un total - en données brutes - de 1.111.238 entreprises ont été créées l'an dernier. Le nombre de créations a cependant ralenti en décembre, avec 93.165 entreprises créées - en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) - , une baisse de 1,6% par rapport à novembre.

En 2024, les créations d’entreprises sous le régime de micro-entrepreneur ont augmenté de 7,3%, et celles des sociétés, de 5,4%, détaille l'Insee, tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques ont diminué de 3,2%.

Il y a eu l'an dernier 284.564 créations de sociétés (25,6% du total), 110.480 créations d'entreprises individuelles classiques (9,9%), et 716.194 créations de micro-entreprises (64,5%).

Sur un mois, en décembre, les créations d’entreprises classiques se sont repliées de 6,4%, après une hausse de 10,1% en novembre, et les immatriculations de micro-entrepreneurs ont ralenti à +1,1% après +4,1%.

En décembre 2024, en données corrigées, les créations se replient nettement dans le commerce y compris la réparation d’automobiles et motocycles (-6,1% après +3,9% en novembre), les activités immobilières (-13,8% après +14,7%) et les activités financières et d’assurance (-11,6% après +1,3%).

Elles sont presque stables dans la construction (-0,1% après +11,6%). Elles se redressent un peu dans le secteur de l’information et la communication (+0,7% après -4,3%) et augmentent encore dans le soutien aux entreprises (+1,3% après +7,9%) et dans les services aux ménages (+1,5% après +10,1%).

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au quatrième trimestre augmente légèrement par rapport à la même période de 2023 : +0,7%.

Parallèlement à ces créations, les défaillances d'entreprises ont elles aussi été en forte hausse en 2024, avec 65.764 défaillances, soit +16,8% par rapport à 2023, selon les chiffres communiqués le 14 janvier par la Banque de France.