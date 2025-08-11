 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: Quatre réacteurs nucléaires de la centrale de Gravelines arrêtés par un afflux de méduses
11/08/2025 à 12:24

Vue sur la centrale nucléaire de Gravelines

Vue sur la centrale nucléaire de Gravelines

Quatre réacteurs nucléaires de la centrale de Gravelines (Nord) se sont arrêtés automatiquement dimanche soir et lundi matin à cause d'un afflux de méduses dans les systèmes de filtration de l'eau de refroidissement, a annoncé lundi EDF.

"Ces arrêts sont consécutifs à la présence massive et non prévisible de méduses dans les tambours filtrants des stations de pompage, situés en partie non nucléaire des installations", a dit l'opérateur public dans un communiqué. "Ils n'ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement."

Gravelines, l'une des principales centrales de l'Hexagone, est refroidie grâce à de l'eau pompée dans un canal connecté à la mer du Nord. Ses six réacteurs à eau pressurisée produisent 900 mégawatts chacun, soit 5,5 gigawatts en tout.

L'ensemble de la centrale est désormais provisoirement à l'arrêt car les deux derniers réacteurs sont en maintenance, selon des données d'EDF.

La mer du Nord compte plusieurs espèces de méduses qui se rapprochent souvent des côtes quand la température de l'eau augmente.

(Rédigé par Forrest Crellin; version française Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Environnement
    Non mais allô quoi ! Elle est pas filtrée l'eau qui entre dans le circuit de refroisdidssement ? Même pas de filets métalliques à gros maillage anti-méduses ?

