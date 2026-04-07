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France/PMI-Le secteur des services s'est contracté en mars, la guerre pèse sur la demande
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:16

Des ouvriers démantèlent le Grand Palais Ephemere à Paris

Des ouvriers démantèlent le Grand Palais Ephemere à Paris

Le secteur des ‌services en France a continué de se contracter en ​mars, affecté par la baisse des dépenses de consommation dans un contexte marqué par la guerre au Moyen-Orient et les ​élections municipales, montrent les données définitives de l'enquête mensuelle de S&P Global ​auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI définitif ⁠HCOB France des services a reculé à 48,8 points ‌en mars, contre 49,6 points en février et lecture préliminaire à 48,3 points.

Tout chiffre inférieur à ​50 points indique ‌une contraction de l'activité, tandis qu'un chiffre ⁠supérieur à 50 points indique une expansion.

L'indice PMI composite de mars – qui englobe à la fois les secteurs des services ⁠et de ‌l'industrie manufacturière – s'est également établi à 48,8, contre ⁠49,9 en février.

S&P Global indique qu'il s'agissait de la ‌baisse la plus rapide de l'activité du secteur ⁠privé depuis octobre.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a ⁠eu un impact ‌sur les entreprises françaises, tant en termes d'inflation que de ​reports de commandes ou ‌de retards d'investissements de la part des clients.

"De nombreuses incertitudes nous attendent, une ​situation à laquelle les entreprises françaises se sont plutôt habituées ces dernières années compte tenu du contexte ⁠politique national", a déclaré Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"L'incertitude est néfaste à la croissance, et la poussée inflationniste découlant de la guerre accroît le risque de stagflation en France", a-t-il ajouté.

(Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

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