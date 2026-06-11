France-Patrick Bruel remis en liberté sous contrôle judiciaire-médias

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Patrick Bruel a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen pour des accusations de viol, tentatives de viol, a rapporté mercredi soir BFM TV.

Plus tôt dans la journée, le parquet de Nanterre a fait savoir dans un communiqué qu'il avait requis le placement en détention provisoire de Patrick Bruel, annonçant l'ouverture d'une information judiciaire concernant des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019.

L'artiste de 67 ans, placé en garde à vue depuis lundi dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles, fait l'objet de plusieurs accusations, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ans.

Patrick Bruel clame jusqu'ici son innocence.

(Rédaction de Paris)