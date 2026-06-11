France: Patrick Bruel mis en examen pour viol, remis en liberté sous contrôle judiciaire

Le chanteur français Patrick Bruel

Patrick Bruel ‌a été mis en examen pour viol, tentative de ​viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel et remis en liberté sous contrôle judiciaire, a annoncé mercredi le parquet de ​Nanterre.

A l'issue de près de 48 heures de garde à vue, ​le chanteur, qui rejette les ⁠accusations à son encontre, a été libéré contre une ‌caution de 500.000 euros. Il a interdiction de quitter la France et doit justifier de ​soins psychologiques, entre ‌autres obligations liées à cette remise en ⁠liberté.

Le parquet de Nanterre avait requis son placement en détention provisoire.

Les mises en examen portent sur viol en ⁠2008 à ‌Neuilly-sur-Seine, tentative de viol en 2010 à Bruxelles, ⁠agression sexuelle et harcèlement sexuel en 2019 à ‌Perpignan et harcèlement sexuel en 2019 à Ajaccio.

Il ⁠a aussi été placé sous le statut ⁠de témoin assisté ‌pour viols, tentative de viol et harcèlement sexuel pour ​des faits datant de ‌2010 à 2019.

Les juges d'instruction ont en revanche constaté la prescription pour une ​accusation de viol en 2000 à Grenoble.

L'artiste de 67 ans fait l'objet d'accusations de la ⁠part de plusieurs femmes, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ​ans.

(Rédaction de Paris)