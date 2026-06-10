France-Patrick Bruel mis en examen pour viol et agressions sexuelles-médias

(Actualisé)

Patrick Bruel a été mis en examen pour des accusations de viol, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement, ont rapporté mercredi soir BFM TV et franceinfo à l'issue de la garde à vue du chanteur, interrogé par quatre juges d'instruction.

Plus tôt dans la journée, le parquet de Nanterre a fait savoir dans un communiqué qu'il avait requis le placement en détention provisoire de Patrick Bruel, annonçant l'ouverture d'une information judiciaire concernant des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019.

Dans le détail, les faits concernent deux tentatives de viol en 2010 à Bruxelles, en Belgique, et à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), trois faits de viol en 2012 à Dinard (Ille-et-Vilaine), en 2015 à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) et en 2019 à Paris, un fait d'agression sexuelle en 2000 à Grenoble, un fait d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel en 2019 à Perpignan et deux faits de harcèlement sexuel en 2019 à Ajaccio et à Nyon en Suisse.

"Certains de ces faits, non prescrits, précédemment classés sans suite, ont été réexaminés et ont pu être ainsi inclus dans la saisine des juges d'instruction", a déclaré le parquet de Nanterre.

Le parquet ajoute que des procédures concernant 12 victimes de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont été jointes au dossier de l'information judiciaire.

"Ces procédures permettront aux juges d'instruction de vérifier si la prescription est effectivement acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel", est-il indiqué dans le communiqué du parquet de Nanterre.

L'artiste de 67 ans, placé en garde à vue depuis lundi dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles, fait l'objet de plusieurs accusations, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ans.

Patrick Bruel clame jusqu'ici son innocence.

(Rédaction de Paris)