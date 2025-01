France: nouvelle dégradation du moral des ménages en décembre, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

La confiance des ménages français s'est encore détériorée en décembre, l'indicateur qui la synthétise perdant un point à 89 par rapport au mois précédent, a annoncé l'Insee mercredi.

Cette nouvelle dégradation de la confiance des ménages s'explique notamment par les craintes d'une dégradation du niveau de vie, d'une augmentation du chômage ou d'une inflation plus soutenue, relève l'Institut national de la statistique.

L'indicateur de novembre 2024 n'a pas été révisé, s'établissant à 90.

L'opinion des ménages quant à leur propre situation financière est marquée par la stabilité, note l'Insee, tout comme la proportion qui juge opportun de faire des achats importants. Mais l'opinion des ménages sur leur situation financière à venir perd un point, s'éloignant légèrement de sa moyenne de longue période, calculée sur les années 1987 à 2023.

Les craintes des ménages face à l'augmentation du chômage sont en forte hausse, +10 points à 53, après en avoir déjà gagné 9 en novembre atteignant son plus haut niveau depuis mai 2021.

Novembre avait été marqué par l'annonce de fermetures de sites chez Michelin et ArcelorMittal, et les déclarations du ministre de l'Industrie Marc Ferracci, prédisant qu'il y aurait "probablement" d'autres fermetures de sites dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec un bilan social se comptant "en milliers d'emplois".

L'opinion des ménages sur le niveau de vie est également en baisse et perd quatre points, au-dessous de sa moyenne longue période.

Les ménages français redoutent également de nouvelles augmentation des prix. La part des ménages qui prédisent que les prix vont accélérer pendant les douze prochains moins gagne cinq points, se rapprochant de sa moyenne longue période.

La confiance des ménages français dans leur capacité d'épargne, actuelle comme future, se renforce en décembre, les deux soldes gagnants un point. Et si la part des ménages considérant qu'il est "opportun d'épargner diminue", elle reste très au-dessus de sa moyenne de longue période, selon l'Insee.