France: nouveau recul de la production industrielle en janvier, selon l'Insee

La production industrielle en France s'est à nouveau repliée en janvier, de 0,6% par rapport au mois de décembre, pénalisée par l'industrie manufacturière, notamment la cokéfaction et le raffinage, a indiqué l'Insee mercredi.

( AFP / AURORE MESENGE )

En décembre, la production manufacturière avait reculé de 0,5% sur un mois, a précisé l'Institut national de la statistique, qui avait d'abord estimé cette baisse à 0,4%.

En janvier, la seule industrie manufacturière a baissé de 0,7% sur un mois, après un recul de 1,0% en décembre.

Elle a souffert du repli de la fabrication de biens d'équipement (-1,9%), de la cokéfaction et du raffinage (-1,7%) et des industries agro-alimentaires (-0,2%), tandis que la production a rebondi dans les matériels de transport (+0,8%), particulièrement l'industrie automobile (+6,4%).

Sur trois mois, de novembre 2024 à janvier 2025, la production industrielle a baissé de 0,9% par rapport aux trois mois précédents, et de 1,3% sur un an, dont -2,1% pour l'industrie manufacturière.

Sur un an, la fabrication de matériels de transports a chuté de 7,4%, tirée à la baisse par l'automobile (-12,6%). Elle a en revanche augmenté dans les industries extractives, énergie, eau (+2,6%), la cokéfaction et le raffinage (+9,8%) et dans les industries agroalimentaires (+0,8%).

L'Insee souligne que "dans un contexte de très forte hausse des prix de l'énergie entre 2021 et 2023, les branches intensives en énergie ont été particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, ce qui a contribué à une baisse de leur production".

Ainsi, pour ces branches, la production sur les trois mois de novembre 2024 à janvier 2025 "reste en net retrait par rapport à celle du deuxième trimestre 2021, dernier trimestre avant que les prix de l'énergie n'augmentent fortement": la sidérurgie accuse une baisse de 21,7%,la fabrication de verre et articles en verre de 19,0%, la fabrication de produits chimiques de base de 15,7% et celle de pâte à papier, papier et carton de 12,3%.