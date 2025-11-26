France-Nicolas Sarkozy définitivement condamné dans l'affaire dite "Bygmalion"

(Actualisé avec réaction des avocats de Nicolas Sarkozy)

La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi formé par l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite "Bygmalion" sur le financement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012, confirmant sa condamnation en 2024 par la Cour d'appel de Paris à un an de prison dont six mois avec sursis.

Le tribunal correctionnel de Paris avait condamné en première instance en septembre 2021 Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne électorale - perdue - de 2012, une peine supérieure aux réquisitions du parquet, avec possibilité de la purger à domicile, sous surveillance électronique.

Sa peine avait été réduite en appel à un an d’emprisonnement, dont six mois ferme.

La justice lui reprochait d'avoir poursuivi ses coûteux meetings électoraux bien qu'ayant été "averti par écrit" du risque de dépassement des dépenses autorisées.

Les dépenses de la campagne de Nicolas Sarkozy se sont finalement élevées à 42,8 millions d'euros, près du double du plafond légal à l'époque.

Pour masquer ce dépassement, un montage de double facturation impliquant la société de communication Bygmalion avait été mis en place par le parti de Nicolas Sarkozy, l'UMP.

En première instance comme en appel, Nicolas Sarkozy a rejeté les faits de financement illégal qui lui sont reprochés.

Les avocats de l'ancien président ont dit mercredi dans un communiqué prendre acte de la décision de la Cour de cassation et réfléchir à un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.

"Dans l’intervalle, les juges compétents seront saisis pour déterminer les conditions d’exécution de sa peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et dont il a déjà été jugé qu’elle devait être aménagée. La décision sur les modalités de cet aménagement ne sera pas prise avant plusieurs semaines", précisent-ils.

Englué dans plusieurs procédures judiciaires, Nicolas Sarkozy, 70 ans, est devenu le premier chef d'Etat français à purger une peine de prison depuis Philippe Pétain - emprisonné après la Seconde Guerre mondiale pour avoir collaboré avec l'occupant allemand.

L'ancien président (2007-2012), condamné pour "association de malfaiteurs" dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a été détenu durant 21 jours à la prison de la Santé avant d'être libéré sous contrôle judiciaire au début du mois, dans l'attente de son procès en appel qui aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains.

L'arrêt Bygmalion est sa deuxième condamnation pénale définitive.

Nicolas Sarkozy a été condamné en 2023 dans une affaire distincte de corruption dite des "écoutes" ("affaire Bismuth"), une condamnation confirmée par la Cour de cassation en décembre dernier. Reconnu coupable de corruption active sur magistrat et trafic d'influence active sur personne dépositaire de l'autorité publique, il a été condamné à un an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)