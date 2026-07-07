France-Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle de 2027, mais sous bracelet électronique

Marine Le Pen a été condamnée mardi en appel à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, et à une peine de 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN).

Cet arrêt crée un scénario inédit pour l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai prochains.

La cheffe de file de l'extrême droite française peut théoriquement briguer une quatrième fois l'Elysée en 2027 - puisqu'elle a purgé 15 mois d'inéligibilité après sa condamnation en première instance du 31 mars 2025 - mais elle devra faire campagne sous bracelet électronique, ce qu'elle a toujours refusé d'envisager.

(Elizabeth Pineau, Sophie Louet, Nicolas Delame)