France-Les sénateurs adoptent le PLF pour 2026
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:32

Les sénateurs français ont adopté lundi en première lecture le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 à l'issue d'un vote solennel.

Le texte a été adopté par 187 voix pour et 109 voix contre.

Il va désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP), composée de sept députés et sept sénateurs chargés de trouver un compromis entre les deux chambres du Parlement.

(Rédigé par Blandine Hénault)

