France: les prix à la consommation en hausse de 1% sur un an en octobre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les prix à la consommation ont augmenté en France de 1% sur un an en octobre, mais moins qu'en septembre, grâce à une baisse des prix de l'énergie et au ralentissement de ceux de l'alimentation, selon l'estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi.

Les prix avaient rebondi de 1,2% en septembre. Le ralentissement d'octobre "s'expliquerait par une baisse plus soutenue des prix de l'énergie, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers, et par le ralentissement des prix de l'alimentation", souligne l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans un communiqué.

Les prix de l'énergie ont plongé de 5,6%. Les prix de l'alimentation progressent de 1,3% (contre 1,7% en septembre), tirés vers le bas par la baisse de 2,2% des prix des produits frais.

La hausse des prix des services reste stable par rapport à septembre (+2,4%), comme ceux du tabac (+4,1%), tandis que "les prix des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu'au mois précédent", -0,5%, ajoute l'Insee.

Sur un mois en revanche, les prix sont repartis à la hausse, à +0,1%, après un recul de 0,1% en septembre: "cette légère hausse des prix s'expliquerait par l'augmentation des prix des services, notamment ceux des services de transports, et dans une moindre mesure des prix des produits manufacturés", est-il précisé dans le communiqué.

L'Insee relève qu'"à l'inverse, les prix de l'énergie et de l'alimentation diminueraient légèrement. Les prix du tabac seraient de nouveau stables sur un mois".

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons au niveau européen, a augmenté de 0,9% en octobre, après une hausse de 1,1 % en septembre. Sur un mois, il rebondit de 0,1%, après -1,1 % le mois précédent.