France-Les mesures du gouvernement pour calmer la fronde lycéenne

Le gouvernement a annoncé lundi des mesures pour tenter de satisfaire les demandes du mouvement lycéen et étudiant qui exige depuis plus d'un mois de meilleures conditions d'enseignement.

Les lycéens demandent depuis plusieurs semaines une aide pour rénover le bâti scolaire, une modification des rythmes scolaires ainsi que l'abrogation de Parcoursup, l'une des principales cibles de cette contestation qui s'est traduite par le blocage d'établissements scolaires et des manifestations.

Les ministres de l'Education nationale, Edouard Geffray, et de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, ont détaillé les mesures arrêtées lors d'une conférence de presse, à la suite d'une rencontre à Matignon avec le Premier ministre Sébastien Lecornu et les organisations lycéennes et étudiantes.

Une partie des syndicats lycéens ont salué des mesures concrètes de l'exécutif mais appellent tout de même à poursuivre la mobilisation le 31 octobre et 5 novembre.

Voici les principales mesures annoncées par le gouvernement:

UNE RÉFORME DE PARCOURSUP EN 2027 AVANT SON REMPLACEMENT EN 2028

Alors que les lycéens ont brandi en étendard l'abrogation de Parcoursup, la plateforme d'orientation fera l'objet d'une réforme en 2027 pour gagner en clarté avant d'être remplacée en 2028. Les formations de l'enseignement supérieur devront justifier leur refus des candidatures et les critères de sélection feront l'objet de davantage de transparence.

La nouvelle mouture de 2028 sera un "nouveau système, plus simple, construit à partir des conclusions du comité et du débat parlementaire", précise le ministère de l'Education.

OUVERTURE DE 15.000 PLACES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le gouvernement annonce l'ouverture à la rentrée 2027 de 15.000 places dans l'enseignement supérieur - 10.000 en BTS, 4.000 en IUT et 1.000 pour les filières de santé.

UNE JAUGE MAXIMALE DE 28 ÉLÈVES PAR CLASSE DE SECONDE

Pour répondre à l'une des principales revendications du mouvement lycéen, le gouvernement a annoncé une jauge maximale de 28 élèves par classe de seconde pour les lycées les plus défavorises dès la rentrée 2027. Cette mesure devrait s'appliquer au reste des établissements à la rentrée 2028.

Le nombre d’élèves sera également réduit dans les groupes les plus chargés en première et terminale.

UN PRÊT DE 5 MILLIARDS D'EUROS À TAUX RÉDUIT POUR RÉNOVER LE BÂTI

Le gouvernement a annoncé le prêt de 4 milliards d'euros à taux réduit pour la rénovation du bâti scolaire ainsi que le déblocage d'un milliard d'euros supplémentaire pour les bâtiments universitaires.

500 POSTES D'ENSEIGNANTS SUPPLÉMENTAIRES

L'exécutif s'est engagé à annuler des suppressions de postes envisagées et le déblocage de 500 postes supplémentaires à la rentrée prochain.

LES BOURSES ÉTUDIANTES REVALORISÉES EN FONCTION DE L'INFLATION

Les bourses sur critères sociaux évolueront désormais avec l’inflation et les plafonds d’accès, avec les revenus des familles. Cette mesure entrera en place dès cette année, a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste.

(Rédigé par Zhifan Liu)