France: les défaillances d'entreprises en légère baisse à fin novembre

Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur un an en France a légèrement fléchi à fin novembre par rapport à fin octobre, à 64.909 contre 65.070, selon des données provisoires publiées jeudi par la Banque de France.

En comparaison de la période de douze mois s'achevant fin novembre 2023, le nombre cumulé de défaillances s'inscrit en hausse de 18,1%, après une progression de 21,8% à fin octobre en rythme annuel.

Ces augmentations toujours marquées sont "en partie liée à un effet de rattrapage, après le fort ralentissement des défaillances pendant la période Covid", précise la Banque de France.

Le soutien public massif aux entreprises pendant la pandémie et dans les mois qui ont suivi s'était traduit par une très forte diminution du nombre de défaillances.

Même par rapport à la moyenne observée sur la période 2010-2019, avant la crise sanitaire liée au Covid, les défaillances d'entreprises s'inscrivent en hausse de 9,7% à fin novembre.

Le secteur le plus affecté par la progression des défaillances est celui des conseils et services aux entreprises (+37,6% sur un an) et le moins concerné est l'industrie (+8,5%).

Un total de 64.848 défaillances de petites et moyennes entreprises (PME) a été enregistré sur les douze mois à fin novembre, soit une hausse de 18,1% par rapport à fin octobre.

Pour les entreprises intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises, le nombre cumulé de défaillances, en hausse de 3,4%, à 61, "se stabilise mais demeure plus élevé que sa moyenne pré-pandémique", selon la Banque de France.