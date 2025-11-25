 Aller au contenu principal
France: Léger repli de la confiance des ménages en novembre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 09:31

Un marché local à Nice

Un marché local à Nice

(Reuters) -L'indice de confiance des ménages en France a légèrement baissé en novembre, de façon inattendue, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance s'est replié à 89 points ​​​​​​​après 90 points en octobre (non révisé), ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages stable, à 90 points en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

