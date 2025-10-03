France-Lecornu annonce renoncer au 49.3

Le gouvernement français va renoncer à l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, a déclaré à Matignon le Premier ministre Sébastien Lecornu, avant le début des consultations politiques.

"J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article au fond permet au gouvernement d'interrompre les débats", a-t-il dit.

"Renoncer à l'article 49 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget", a-t-il poursuivi.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame)