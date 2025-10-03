 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Lecornu annonce renoncer au 49.3
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 08:59

Le gouvernement français va renoncer à l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, a déclaré à Matignon le Premier ministre Sébastien Lecornu, avant le début des consultations politiques.

"J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article au fond permet au gouvernement d'interrompre les débats", a-t-il dit.

"Renoncer à l'article 49 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget", a-t-il poursuivi.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame)

Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank