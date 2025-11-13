 Aller au contenu principal
France: Le taux de chômage augmente à 7,7% au T3
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 07:40

Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en France (hors Mayotte), selon les données publiées jeudi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 7,7% au troisième trimestre après 7,6% au trimestre précédent (révisé de 7,5%), indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,6%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

