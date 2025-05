France: le secteur privé toujours en repli en avril, pénalisé par les services

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France a légèrement accentué sa contraction en avril, à nouveau pénalisée par la faiblesse des services dans un climat économique mondial très incertain, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI composite s'est replié à 47,8 en avril, contre 48,0 en mars, demeurant sous le seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité.

L'indice composite est une moyenne pondérée de l'indice du secteur manufacturier et de celui des services.

Pour les services, l'indice PMI est passé de 47,9 à 47,3 en un mois, en contraction pour le huitième mois consécutif, le secteur ayant été affecté par une forte baisse de la demande.

"Selon les entreprises interrogées, la faiblesse de la conjoncture sur les marchés rend difficile l'obtention de nouveaux contrats tandis que la forte incertitude entourant les politiques commerciales se traduit, chez les clients existants, par des reports de décisions d’investissement et de dépenses de consommation", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

L'emploi dans les services a reculé, en raison notamment du non-remplacement de départs volontaires. "La baisse de la charge de travail – nouveaux contrats et affaires en cours – place les effectifs du secteur dans une situation de plus en plus précaire, puisqu'elle pourrait bientôt occasionner de nouvelles suppressions de postes", a prévenu l'économiste.

Et malgré un léger redressement, l'optimisme des entreprises interrogées quant à leurs perspectives d'activité au cours des douze prochains mois "est demeuré nettement inférieur à sa moyenne historique, le fort degré d'incertitude sur les marchés mondiaux ayant pesé sur la confiance", selon le communiqué de S&P Global et la HCOB.

"De fortes pressions concurrentielles ont par ailleurs limité le pouvoir de tarification des entreprises, comme le suggère la stagnation des prix facturés au cours du mois, tandis que l'inflation des coûts a marqué le pas".

Quant à l'indice PMI du secteur manufacturier, publié vendredi, il a poursuivi son redressement en avril, tout en restant en zone de contraction, avec une production en hausse pour la première fois en presque trois ans.