France: le secteur privé connaît son "plus fort recul" depuis septembre 2023 (PMI Flash)

( AFP / - )

L'activité du secteur privé français a connu en février son plus fort recul depuis septembre 2023, à cause des services, selon l'indice PMI Flash HCOB, publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice composite de l’activité globale s’est replié à 44,5 contre 47,6 en janvier, un plus bas de 17 mois. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

Pour le Dr Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la HCOB, ces données "ne laissent guère entrevoir la fin de la récession en France", alors que le PIB a reculé de 0,1 point au quatrième trimestre, par rapport au troisième, selon l'Insee.

En février, l'affaiblissement accru de l’activité dans les services "a plus qu’éclipsé le ralentissement de la baisse de la production dans le secteur manufacturier", observent S&P Global et la HCOB.

En effet, l'indice PMI Flash des services s'est replié à 44,5, contre 48,2 en janvier, un plus bas de 17 mois, tandis que celui de la production manufacturière s'est redressé à 44,6 après 44,3, un plus haut de sept mois.

L'indice composite de l'industrie manufacturière s'est redressé à 45,5 après 45 en janvier, un plus haut de neuf mois.

Les entreprises interrogées évoquent "une détérioration de la demande de biens manufacturés et de services", avec un volume global des nouvelles affaires affichant "un de ses plus forts taux de contraction depuis presque cinq ans".

Cela a contraint les entreprises à n'augmenter que très légèrement leurs tarifs, alors même que les prix des achats ont enregistré leur plus forte hausse depuis six mois.

Les données mettent aussi en évidence "la plus forte baisse d’effectifs dans le secteur privé français depuis août 2020".

"L’accélération de la contraction pourrait paraître inattendue, compte tenu d’un relatif apaisement des incertitudes politiques observé dernièrement, François Bayrou ayant survécu à nouvelle motion de censure et étant parvenu à faire approuver le budget 2025 en déclenchant l’article 49.3 de la Constitution", observe le Dr Tariq Kamal Chaudhry.

Mais, selon lui, "loin d’assurer une stabilité à long terme", l'adoption du budget est seulement considérée comme "un succès provisoire, dont les répercussions sur l’économie sont inexistantes, le premier ministre ne disposant pas de majorité au Parlement et pouvant être renversé par l’opposition à tout moment".

Vendredi également, l'Insee a constaté au contraire une légère amélioration du climat des affaires français en février. L'institut de la Statistique relève cependant que le climat de l'emploi "se dégrade franchement", retrouvant son plus bas niveau depuis mars 2015 (hors période Covid).