France-Le RN ne votera pas la confiance dans le gouvernement Bayrou, dit Bardella
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 17:22

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a déclaré lundi que son parti ne votera pas la confiance dans le gouvernement de François Bayrou, après que le Premier ministre a annoncé qu'il comptait engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre.

"François Bayrou vient d’annoncer la fin de son gouvernement, miné par son immobilisme satisfait. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français", a écrit Jordan Bardella sur le réseau social X.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Budget 2026
    Bardella le demeuré qui n'a jamais fait d'études ni travaillé veut juste la mort de la France ....la guerre civile est assurée avec le RN et LFI

