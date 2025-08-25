France-Le RN ne votera pas la confiance dans le gouvernement Bayrou, dit Bardella

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a déclaré lundi que son parti ne votera pas la confiance dans le gouvernement de François Bayrou, après que le Premier ministre a annoncé qu'il comptait engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre.

"François Bayrou vient d’annoncer la fin de son gouvernement, miné par son immobilisme satisfait. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français", a écrit Jordan Bardella sur le réseau social X.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)