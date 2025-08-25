 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Le RN ne votera pas la confiance dans le gouvernement Bayrou
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 17:57

Les parlementaires débattent et votent la motion de censure contre le gouvernement français

PARIS (Reuters) -Le Rassemblement national (RN) ne votera pas la confiance dans le gouvernement de François Bayrou alors que le Premier ministre a annoncé qu'il comptait engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre, ont déclaré Jordan Bardella et Marine Le Pen lundi.

"François Bayrou vient d’annoncer la fin de son gouvernement, miné par son immobilisme satisfait. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français", a écrit Jordan Bardella, président du parti sur le réseau social X, sans préciser si le RN s'abstiendra ou votera contre.

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a quant à elle indiqué plus tard qu'ils voteraient contre la confiance.

"Nous voterons évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou. Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin, celui du redressement avec le Rassemblement national", a indiqué Marine Le Pen sur X.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

7 commentaires

  • 19:02

    Les français sous l’action soporifique et irresponsable de la gauche ne veulent pas voir la gravité de la situation , le réveil va être très dur , les mesures que va nous imposer bientôt le FMI seront bcp plus dures que celles de Bayrou comme celles imposées à la Grèce ( baisse de 20% des salaires et des retraites )

