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France-Le prix Goncourt 2026 décerné à Philippe Jaenada pour L'Inconnue du quai de Javel
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:10

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(Actualisé avec détails, prix Renaudot et prix Médicis)

Le prix Goncourt 2026 a été attribué mardi à Philippe Jaenada pour son roman "L'Inconnue du quai de Javel", publié chez Flammarion, a annoncé mardi le président de l'académie, Philippe Claudel, depuis les marches du restaurant Drouant à Paris.

Le romancier était opposé à Yannick Haenel ("La solitude des professeurs est infinie", Gallimard), à Clémentine Mélois ("Choses que je croyais perdues", L'Arbalète) et à Sylvain Prudhomme ("De l'autre côté du lac", Minuit).

Philippe Jaenada, 62 ans, est récompensé pour sa contre-enquête sur le meurtre de Louise Cansot, modèle renommée du Paris d'après-guerre.

Il succède à Laurent Mauvignier qui avait remporté l'an passé le prestigieux prix pour son roman "La maison vide" (Minuit).

La rentrée littéraire a été marquée par la polémique liée à Thélyson Orélien, l'auteur canado-haïtien accusé d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction de son roman "C'était ça ou mourir" (Grasset), présent dans la sélection du Goncourt avant d'en être retiré.

Le prix Renaudot a été décerné à François-Henri Désérable pour "Le Palais" (Gallimard).

Le prix Médicis a récompensé lundi Philippe Vasset pour son roman "Dans les grandes lignes" (Flammarion).

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)

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