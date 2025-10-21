 Aller au contenu principal
France-Le préjudice du cambriolage au Louvre estimé à €88 mlns
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:07

Le préjudice du cambriolage au Louvre commis dimanche est estimé à 88 millions d'euros, a annoncé mardi la procureure de Paris Laure Beccuau au micro de RTL.

"Il faut bien garder en mémoire que ce préjudice est un préjudice économique mais il n'a rien de comparable au préjudice historique qu'a causé ce vol", a ajouté la procureure de Paris.

Les voleurs ont dérobé huit objets, dont des colliers, des broches, des diadèmes et des boucles d'oreille après s'être introduits en pleine journée dimanche dans le musée du Louvre, perçant une vitre à l'aide de disqueuses, après avoir grimpé sur un balcon à bord d'une nacelle installée auparavant dans la rue.

Ce cambriolage spectaculaire a soulevé de nombreuses interrogations quant à la sécurité au sein de célèbre musée.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

