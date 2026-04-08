France: le déficit commercial s'est creusé à 5,8 milliards d'euros en février, selon les douanes

Le déficit commercial de la France s'est creusé de 3,8 milliards d'euros pour s'établir à -5,8 milliards d'euros en février, pénalisé par une forte hausse des importations, notamment d'hydrocarbures, alors que les exportations ont reculé, ont indiqué mercredi les douanes.

Des conteneurs, dans le port du Havre (illustration) ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les importations ont atteint 57,8 milliards d'euros en février (+2,6 milliards d'euros).

Elles ont été tirées par les hydrocarbures naturels en provenance notamment des Etats-Unis, les matériels de transport et les produits pharmaceutiques venant de Chine, ont détaillé les douanes dans un communiqué, précisant que les indicateurs ont fait l'objet d'une nouvelle méthode de calcul.

Les exportations ont diminué de 1,2 milliard d'euros à 52 milliards, en raison d'un recul des exportations d'électricité et de produits de l'industrie aéronautique et spatiale.

Selon les douanes, "la balance commerciale se détériore pour la majorité des produits", notablement les produits énergétiques (-1,1 milliard d'euros), les matériels de transport (-800 millions) et les équipements mécaniques, électroniques et informatiques (-700 millions d'euros). Le déficit agricole est de 100 millions d'euros.

Géographiquement, "la dégradation de la balance commerciale est très marquée avec l'Asie" (-1,1 milliard d'euros), principalement la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. Elle s'est également dégradée avec l'Union européenne (-1,1 milliard d'euros), notamment l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

En janvier, le déficit commercial de la France s'était amélioré de 2,6 milliards d'euros à -2 milliards, selon les nouveaux chiffres publiés par les douanes.

Cumulé sur douze mois, le déficit commercial s'est toutefois amélioré de 1,1 milliard d'euros à -62,2 milliards.

Par ailleurs, le solde des transactions courantes, qui intègre la balance des biens, celle des services et des revenus, est retombé dans le rouge en février, à -1,8 milliard d'euros, après un excédent de 2,3 milliards en janvier, a indiqué la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens s'est creusé à 5,1 milliards, après 2,1 milliards en janvier, une tendance concernant "à la fois les échanges de biens hors énergie et la facture énergétique", selon la banque centrale française.

Quant au surplus des échanges de services, il s'est réduit à 3,7 milliards d'euros, contre 4,8 milliards en janvier.