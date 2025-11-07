France: le déficit commercial remonte un peu en septembre

Le déficit commercial de la France est reparti à la hausse en septembre après trois mois consécutif de baisse, mais les exportations vers les Etats-Unis résistent, indiquent les douanes vendredi.

( AFP / - )

Le déficit commercial atteint 6,1 milliards d'euros en septembre contre 5,8 milliards en août. Sur douze mois, il poursuit toutefois sa décrue, en baisse de 2,1 milliards d'euros, ajoutent les douanes.

Dans le détail, les importations ont augmenté de 200 millions d'euros, pour s'établir à 57,9 milliards d'euros, tandis que exportations sont en baisse de 100 millions d'euros, à 51,8 milliards d'euros.

C'est dans l'énergie que la balance commerciale s'est le plus dégradée: avec une hausse des achats à l'étranger à hauteur de 200 millions d'euros et des exportations qui stagnent, le déficit énergétique de la France a atteint 3,9 milliards d'euros en septembre.

Le solde des produits agricoles comme celui des produits manufacturés restent de leur côté stables.

Les douanes ont aussi observé une stabilisation des exportations vers les Etats-Unis au troisième trimestre.

Ces dernières avait progressé au premier trimestre puis baissé au deuxième, sous l'effet de la guerre commerciale, à l'occasion de laquelle les exportateurs ont écoulé des marchandises aux Etats-Unis avant la mise en place définitive de droits de douanes par l'administration américaine, expliquent les douanes.

"Les exportations de la France vers les États-Unis semblent mieux résister aux effets des droits de douane que celles de ses partenaires européens", notent toutefois l'administration.

Sur les trois premiers trimestres de 2025, les exportations de la France vers les Etats-Unis ont augmenté de 2% sur un an, affirment les douanes, qui précisent que cette hausse est "tributaire du dynamisme des exportations aéronautiques".

"Sans l'aéronautique, les exportations totales de la France diminuent de 2%" sur la même période, affirment les douanes.

Sur cette période, les ventes dans l'aéronautique vers les Etats-Unis ont progressé de 17%, en dépit de la guerre commerciale lancée par Donald Trump à l'Union Européenne en début d'année.