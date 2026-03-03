France: Le déficit budgétaire s'élève à 9,7 milliards d'euros à fin janvier

Vue du Ministère de l'Economie et des Finances de Bercy à Paris

‌Le déficit du ​budget de l'Etat français s'est établi ​à 9,724 milliards d'euros ​fin janvier, ⁠selon les données ‌publiées mardi par le ministère ​de ‌l'Action et des ⁠Comptes publics.

Fin janvier 2025, le déficit ⁠s’élevait ‌à 17,291 milliards ⁠d'euros.

"Cette amélioration ‌du solde ⁠budgétaire est principalement liée ⁠à ‌la perception de ​recettes ‌exceptionnelles au mois de janvier et ​à des effets ⁠calendaires", explique le ministère dans un communiqué.

