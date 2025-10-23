 Aller au contenu principal
France: Le climat des affaires dans l'industrie s'améliore en octobre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 10:53

L'usine Rafaut, près de Paris

Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé plus que prévu en octobre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 101 points en octobre après 97 (révisé de 96) en septembre.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 96 points en octobre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

