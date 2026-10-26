France: Laurent Nuñez s'attend à un nouveau samedi "compliqué" le 31 octobre

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assiste à un conseil de sécurité à l'Élysée
Le gouvernement s'attend à un nouveau samedi "compliqué" le 31 octobre prochain, journée de mobilisation en France à l'appel des "Gilets jaunes" et a prévu un dispositif de sécurité "extrêmement robuste", a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur.
Prié de dire, sur BFMTV, s'il redoutait de nouveaux débordements après les mobilisations du 17 octobre et du 24 octobre, Laurent Nuñez a répondu: "Clairement oui, et puis il y a la soirée d'Halloween traditionnellement qui est toujours un peu animée".
"On s'attend à ce que ce soit à nouveau compliqué, que ce soit de nouveau une grosse journée de mobilisation (...), évidemment on va déployer un dispositif extrêmement robuste", a-t-il ajouté.
Selon le ministre, la journée de mobilisation du 24 octobre a été "maîtrisée", avec 1.435 interpellations sur l'ensemble du territoire.
Alors que des couvre-feux ont été imposés dans plusieurs villes de France après les violences qui ont marqué la journée de mobilisation du 17 octobre, le ministre a laissé entendre que ces mesures se poursuivraient, précisant toutefois qu'elles restaient à l'initiative des préfets.
Les "Gilets jaunes" invitent à une nouvelle journée de mobilisation samedi pour "la défense des libertés publiques", tandis que les principales organisations syndicales appellent à des grèves et manifestations le 5 novembre dans les secteurs public et privé.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)
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