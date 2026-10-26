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France: Laurent Nuñez s'attend à un nouveau samedi "compliqué" le 31 octobre
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 09:55

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Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assiste à un conseil de sécurité à l'Élysée

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assiste à un conseil de sécurité à l'Élysée

Le gouvernement ‌s'attend à un nouveau samedi "compliqué" le 31 octobre ​prochain, journée de mobilisation en France à l'appel des "Gilets jaunes" et a prévu un dispositif de sécurité "extrêmement robuste", ​a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur.

Prié de dire, sur BFMTV, ​s'il redoutait de nouveaux débordements ⁠après les mobilisations du 17 octobre et du ‌24 octobre, Laurent Nuñez a répondu: "Clairement oui, et puis il y a la soirée ​d'Halloween traditionnellement qui ‌est toujours un peu animée".

"On s'attend à ⁠ce que ce soit à nouveau compliqué, que ce soit de nouveau une grosse journée de mobilisation (...), ⁠évidemment on va ‌déployer un dispositif extrêmement robuste", a-t-il ajouté.

Selon ⁠le ministre, la journée de mobilisation du 24 ‌octobre a été "maîtrisée", avec 1.435 interpellations sur ⁠l'ensemble du territoire.

Alors que des couvre-feux ont ⁠été imposés ‌dans plusieurs villes de France après les violences qui ​ont marqué la journée ‌de mobilisation du 17 octobre, le ministre a laissé entendre que ces ​mesures se poursuivraient, précisant toutefois qu'elles restaient à l'initiative des préfets.

Les "Gilets jaunes" invitent à une ⁠nouvelle journée de mobilisation samedi pour "la défense des libertés publiques", tandis que les principales organisations syndicales appellent à des grèves et manifestations le 5 novembre dans les secteurs public et privé.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité ​par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 10:03

    Faisant partie des 67 M qui ne manifestent pas, marre de cette poignée d'agités.

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