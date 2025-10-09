France: La tombe de Badinter profanée avant son entrée au Panthéon

La tombe de Robert Badinter, en région parisienne, a été profanée à quelques heures du transfert au Panthéon de l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron sur le réseau X.

"La tombe de Robert Badinter a été profanée. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Ce soir, il entrera au Panthéon, demeure éternelle de la conscience et de la justice. La République est toujours plus forte que la haine", a écrit le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron présidera jeudi soir la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, ancien avocat et ministre de la Justice, mort en février 2024 et enterré au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine).

Sur X, la maire de Bagneux Marie-Hélène Amiable a fait état d'inscriptions "mettant en accusation" les engagements de Robert Badinter contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité.

Ces dégradations ont provoqué de vives réactions au sein de la classe politique française, le chef de file de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon dénonçant sur X une "ignoble agression d'extrême droite contre la tombe de Robert Badinter".

"L'extrême droite a toujours combattu Robert Badinter pour ce qu'il défendait, de l'abolition de la peine de mort à la dépénalisation de l'homosexualité, autant que pour ce qu'il était. Elle continue de salir sa mémoire", a déclaré sur le même réseau social Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé sur X à fermement condamner et sanctionner la profanation de la tombe de Robert Badinter.

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré sur le réseau social Bluesky avoir "adressé ce matin un signalement auprès du Parquet afin que le ou les auteurs puissent être interpellés et condamnés."

