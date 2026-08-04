France-La justice saisie après des suicides au sein de services rattachés à Matignon

Le cabinet du chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, a exprimé mardi sa "considération" et sa "tristesse" après deux suicides et deux tentatives de suicide récemment survenus au sein de services rattachés au Premier ministre.

Les quatre situations n'ont "rien à voir entre elles", indiquent les services administratifs et financiers du Premier ministre dans un message envoyé à Reuters où il est aussi précisé qu'aucun des agents concernés ne figure au nombre de la soixantaine de personnes travaillant "directement auprès du Premier ministre ou dans son cabinet".

"Il s'agit d'agents des services administratifs du Premier ministre qui travaillent dans des directions ou services différents et qui participent à des fonctions de support administratif bien distinctes", ajoute-t-on.

Environ 3.450 agents travaillent dans les administrations rattachées à Matignon.

"Si ces situations prises ensemble interrogent légitimement, chacune individuellement a été traitée avec sérieux et suit son cours propre avec les garanties qui s'attachent aux procédures administratives en cours et aux droits des agents", peut-on lire également.

Le parquet de Paris n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur les différentes enquêtes ouvertes après les suicides et le dépôt d'une plainte pour harcèlement, révélées lundi par une enquête de France Inter.

La situation politique et institutionnelle en France est marquée par une forte instabilité depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 par Emmanuel Macron.

Cinquième Premier ministre nommé en deux ans, Sébastien Lecornu est à Matignon depuis le 9 septembre 2025.

(Reportage Elizabeth Pineau et Inti Landauro)