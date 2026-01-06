 Aller au contenu principal
France: la hausse des prix à la consommation ralentit à 0,8% en décembre sur un an, selon l'Insee
information fournie par AFP 06/01/2026 à 14:32

Évolution des prix à la consommation en France, en glissement annuel (%) ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% au mois de décembre sur un an, a annoncé mardi l'Insee dans une estimation provisoire, après +0,9% en novembre.

Ce ralentissement par rapport au mois précédent s'explique par une baisse plus marquée des prix de l’énergie (-6,8% par rapport à décembre 2024 contre -4,6% en novembre par rapport à novembre 2024), et particulièrement des prix des produits pétroliers, précise l'Institut national de la statistique.

À l’inverse, les prix de l’alimentation accéléreraient (+1,7% après +1,4% en novembre), notamment du fait des produits frais. Les prix des produits manufacturés baisseraient de 0,4%, un rythme moins soutenu qu’en novembre (-0,6%).

Toujours sur un an, les prix des services (+2,2%) et du tabac (+4,1%) évolueraient au même rythme qu'en novembre.

Sur un mois, les prix à la consommation rebondiraient de 0,1%, après un recul de 0,2% en novembre, indique également l'Insee.

Cette hausse s’expliquerait par le rebond saisonnier des prix des services, notamment de ceux des transports, et par une légère augmentation des prix de l’alimentation.

Mais les prix de l’énergie baisseraient, comme ceux des produits manufacturés. Les prix du tabac seraient stables.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro) augmenterait de 0,7% en décembre 2025, après +0,8% en novembre. Sur un mois, il rebondirait de 0,1%, après un recul de 0,2% le mois précédent.

L'IPCH est l'indicateur regardé par la BCE pour fixer les taux directeurs européens.

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau s'est réjoui mardi matin de ce 0,7% annuel.

"Ce chiffre bas d’inflation est une bonne nouvelle, pour les salaires réels, le pouvoir d’achat en France, et pour le maintien de taux d’intérêt favorables", a-t-il déclaré à Paris - en anglais - en préambule d'un discours sur le Système monétaire international.

Après des pics liés à l'envolée de l'inflation en zone euro au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a près de quatre ans, la BCE a pu redescendre ses taux avec la baisse progressive des prix.

En décembre, la banque centrale a maintenu son principal taux directeur inchangé à 2% pour la quatrième fois d'affilée, alors que l'inflation en zone euro s'établissait à 2,1% sur un an en novembre.

Les résultats définitifs de l'inflation en France pour décembre seront annoncés par l'Insee le 15 janvier.

