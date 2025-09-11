 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: L'Insee relève sa prévision de croissance du PIB à 0,8% pour 2025
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:04

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

L'économie française devrait progresser un peu plus fortement qu'attendu précédemment en 2025, a annoncé mercredi l'Insee, dans un contexte d'incertitudes internationales et nationales qui pourraient toutefois fragiliser l'activité.

Dans sa nouvelle note de conjoncture publiée mercredi, l'Insee a indiqué que la croissance du Produit intérieur brut (PIB) atteindrait 0,8% sur l'ensemble de l'année 2025 en France contre une précédente prévision de 0,6% en juin et alors que le gouvernement français anticipe de son côté une croissance de 0,7% pour cette année.

Le taux de croissance atteindrait 0,3% au troisième trimestre 2025 et 0,2% au quatrième trimestre, contre 0,2% prévu initialement pour les deux périodes.

Au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 0,3%, contre +0,2% attendu, soutenu par les échanges touristiques et "l'exceptionnel dynamisme de la production manufacturière en juin, en particulier dans l'aéronautique".

Après une croissance de 1,1% en 2024, l'activité en France serait maintenue à flot en 2025 par quelques branches comme le tourisme, le marché immobilier, l'agriculture et l'aéronautique où la production augmenterait de 7% sur l'année, a détaillé l'Insee.

"Au total, les moteurs de l’économie française en 2025 ne semblent pas pérennes. La demande intérieure ralentirait, en particulier du fait de la consommation des ménages, et la croissance s’expliquerait comptablement par un fort mouvement de reconstitution de stocks, après deux années où les entreprises les avaient massivement sollicités", s'est inquiété l'Insee.

"La principale bonne nouvelle provient du bâtiment : après trois années de fort repli, l’activité arrêterait de reculer, et les entreprises du secteur sont nettement plus optimistes sur leurs perspectives d’activité", a souligné l'institution.

La consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance française, devrait augmenter de 0,5% cette année, moins vite que le pouvoir d'achat (+0,8%), tandis que le taux d'épargne atteindrait 18,5%, à son plus haut niveau depuis 45 ans (exception faite des deux années de crise sanitaire).

"Plusieurs aléas entourent cette prévision", a prévenu l'Insee, citant "l'imprévisibilité de l'administration américaine", le marché pétrolier volatil et l'incertitude politique en France qui pourrait fragiliser l'activité ou "débloquer enfin les comportements d'achat" en cas de rétablissement rapide de la confiance.

Grâce à une "quasi-stabilisation de l'emploi", le taux de chômage augmenterait quant à lui "un peu" en fin d'année à 7,6% de la population active.

L'inflation s’établirait à 1,2% sur un an en décembre 2025 et l’inflation sous-jacente à 1,5%, en légère hausse par rapport à août (respectivement +0,9% et +1,3 %), a également indiqué l'Insee.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Prague commande 44 chars Leopard 2 auprès de KNDS pour moderniser son armée
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:51 

    La République tchèque va équiper son armée de 44 chars Leopard 2 aux termes d'un contrat de 1,34 milliard d'euros signé avec KNDS, avec une option pour 14 véhicules supplémentaires, a annoncé jeudi le groupe de défense franco-allemand. Les blindés seront livrés ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    L'Insee prévoit la destruction de 65.000 postes d'alternants en six mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:49 

    Environ 65.000 postes d'alternants devraient disparaître sur une période de six mois, d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse du soutien public, prévoit l'Insee dans une note de conjoncture publiée jeudi. Sur le marché du travail, "l'effet du durcissement ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 17:26 

    Première garde à vue dans l'affaire Agathe Hilairet: un homme a été interpellé dans l'enquête sur la mort de la joggeuse de 28 ans, disparue en avril et retrouvée morte début mai dans la Vienne, a annoncé jeudi le parquet. Quatre mois après la découverte du corps ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: l'Insee relève à 0,8% sa prévision de croissance pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:12 

    L'Insee a relevé jeudi à 0,8% sa prévision de croissance pour la France en 2025, contre 0,6% auparavant, jugeant toutefois fragiles les moteurs de l'économie, sur fond de crise politique qui nuit à la confiance des ménages et à la consommation. Cette nouvelle prévision ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank