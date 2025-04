France: l'indice PMI manufacturier en mars au plus haut depuis deux ans

L'indice PMI du secteur manufacturier français a continué de se redresser en mars, atteignant un plus haut de plus de deux ans, mais toujours en zone de contraction, selon les données communiquées mardi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

L'indice est ressorti à 48,5 en mars, après 45,8 en février (et 45 en janvier). Un indice inférieur à 50 marque une contraction de l'activité, ce qui a été le cas durant les vingt-cinq derniers mois.

A 48,5, l'indice n'indique toutefois "qu'une contraction modérée du secteur, la plus faible de l'actuelle période de repli amorcée il y a 26 mois", notent S&P Global et HCOB.

Les données sectorielles signalent "une croissance de l'activité des fabricants de biens de consommation", qui compense "en partie les nouveaux reculs de la production (toutefois nettement plus faibles qu'en février) enregistrés dans les biens d'équipement et les biens intermédiaires".

Les résultats de l'enquête signalent "des reculs nettement plus faibles des nouvelles commandes et de la production en fin de premier trimestre", note le communiqué. Une tendance qui reflète notamment "les bonnes performances du sous-secteur des biens de consommation", où la production et les nouvelles commandes ont augmenté en mars.

Les fabricants français ont à nouveau réduit leurs effectifs en mars, mais cette contraction est "marginale et la plus faible de la période de baisse en cours", avec des créations de postes en mars dans le secteur des biens de consommation.

"La confiance s'est à nouveau renforcée dans l'industrie manufacturière française en fin de premier trimestre 2025 et a atteint son plus haut depuis juin 2024". Le niveau d'optimisme est cependant "très modéré" car "l'instabilité géopolitique et la crainte d'une baisse de la demande clients ont pesé sur les perspectives d'activité à douze mois".

Ces données ont été recueillies du 12 au 24 mars.

Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la HCOB, reste pessimiste. "L’avenir de l’industrie manufacturière française n’est guère prometteur", estime-t-il. "Les nouvelles commandes ont continué de diminuer sur les marchés intérieurs et à l’étranger, malgré un repli plus faible de la demande en mars".

L'économiste note cependant que l’enquête met en évidence "une amélioration de la confiance" car les fabricants tablent sur "le lancement de nouveaux produits et une reprise espérée de la demande pour stimuler la production".