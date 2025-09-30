 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-L’ambassadeur sud-africain retrouvé mort au pied d’un hôtel
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:19

(Actualisé avec parquet de Paris, ministère sud-africain des Affaires étrangères)

L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Emmanuel Nkosinathi "Nathi" Mthethwa, a été retrouvé mort au pied de l'hôtel Hyatt de la porte Maillot, dans l'ouest de Paris, a déclaré le parquet de Paris mardi.

L'ambassadeur était recherché depuis lundi, après que son épouse a signalé avoir reçu "un message inquiétant de sa part dans la soirée", a ajouté le parquet de Paris, confirmant des informations du Parisien.

Nathi Mthethwa avait réservé une chambre au 22ème étage de l'hôtel Hyatt dont la fenêtre sécurisée a été forcée, a ajouté le parquet, précisant qu'une enquête est en cours.

Un porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a dit être "au courant des informations regrettables concernant l'ambassadeur Nathi Mthethwa" et qu'il ferait une déclaration dès qu'il disposerait d'informations officielles.

Selon le site de l'ambassade sud-africaine, Nathi Mthethwa, 58 ans, a été ministre des Arts et de la Culture de l'Afrique du Sud de 2014 à 2019 puis ministre des Sports, des Arts et de la Culture de 2019 à 2023.

Reuters n'a pas été en mesure de joindre l'ambassade d'Afrique du Sud dans l'immédiat.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Geert de Clercq, Nellie Peyton, Makini Brice et Charlotte Van Campenhout)

