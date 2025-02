France: l'activité du secteur privé s'est encore contractée en janvier

( AFP / - )

L'activité du secteur privé a continué de se replier en France en janvier, pour le cinquième mois consécutif, et les données récoltées auprès des entreprises "annoncent une année 2025 difficile", selon l'indice PMI publié mercredi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI composite s'est établi à 47,6 en janvier, contre 47,5 en décembre.

L'indice composite est une moyenne pondérée de l'indice du secteur manufacturier et de celui des services. Inférieur à 50, il indique une contraction de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il signale à l'inverse une expansion.

"Les dernières données ont mis en évidence une poursuite de la contraction en janvier dans le secteur des services français et annoncent une année 2025 difficile", commente Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la HCOB.

"Certaines entreprises interrogées ont indiqué que l’incertitude politique a entravé l’activité, d’autres ayant également attribué le ralentissement observé dans le secteur à un affaiblissement de la demande clients et aux préoccupations entourant la conjoncture économique", poursuit-il, évoquant "le climat politique actuel" et les difficultés du gouvernement Bayrou pour trouver un consensus autour du budget pour 2025.

"Les perspectives de croissance du secteur apparaissent en outre très limitées, les prestataires de services français ayant fait état d’un recul de leurs nouvelles affaires en janvier, tant en provenance des marchés français qu’internationaux", ajoute Tariq Kamal Chaudhry.

"Bien que le repli de la production ait ralenti par rapport à décembre dans le secteur manufacturier, il a été bien plus marqué que celui de l’activité dans le secteur des services", détaille l'indice PMI.

Il indique que "l’emploi a reculé tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, les effectifs du secteur privé français ayant ainsi enregistré en janvier leur plus important repli depuis septembre 2020. Malgré les suppressions de postes, le volume global du travail en attente a de nouveau diminué, le taux de contraction ayant toutefois fléchi à son plus bas niveau depuis six mois".

Par ailleurs, l'indice fait état d'une "renversement de tendance en ce qui concerne les tarifs": les prix facturés par les entreprises du secteur privé français ont diminué pour la première fois depuis près de quatre ans et certains répondants ont notamment indiqué avoir, par cette mesure, répercuté la baisse récente des taux d’intérêt, est-il précisé.