France : l'activité du secteur manufacturier progresse en août pour la première fois depuis janvier 2023

Usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) à Onnaing près de Valenciennes

PARIS (Reuters) -L'activité dans le secteur manufacturier français a progressé en août et marqué la première croissance de l'activité depuis janvier 2023 malgré les perspectives incertaines liées aux droits de douane américains, a montré une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB France, compilé par S&P Global, a atteint 50,4 points en août, contre 48,2 en juillet et une première estimation de 49,9 points.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

L'enquête souligne toutefois la persistance de problèmes sur le front des achats et de la gestion des stocks dans un contexte d'incertitudes liées aux droits de douane américains.

"La phase de contraction de l'industrie manufacturière française semble désormais terminée", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank AG, pour qui "la situation reste fragile au vu des nombreux défis tels que les droits de douane et la concurrence internationale intense".

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)