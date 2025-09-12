France: inflation confirmée à 0,9% sur un an en août, selon l'Insee

La hausse des prix à la consommation en France s’est établie à 0,4% sur un mois et 0,9% sur un an au mois d'août, a confirmé vendredi l'Insee dans ses résultats définitifs.

( AFP / AURORE MESENGE )

Sur le mois, les prix ont accéléré, après 0,2% en juillet, ce qui s'explique "principalement par le rebond des prix des produits manufacturés" (+1,3% après -2,4% en juillet), notamment ceux de l’habillement et des chaussures (+5,6% après -9,3%) en raison de la fin des soldes d’été", explique l'Institut national de la statistique.

Il pointe également la hausse des prix des services (+0,2% après +1,3%). Les prix de l’alimentation, eux, augmentent de 0,3% après avoir été stables.

En revanche, ceux de l’énergie baissent (-0,2% après +0,9%) et ceux du tabac sont de nouveau stables.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables en août 2025, après +0,2% en juillet.

Sur un an, les prix ont augmenté de 0,9% en août après +1% en juillet, une légère baisse qui s'explique par un ralentissement des prix des services (+2,1% après +2,5%) et par une baisse accentuée des prix des produits manufacturés (-0,3% après -0,2%).

Les prix de l’énergie reculent sur un an de 6,2% après -7,2% en juillet, ceux de l'alimentation augmentent de 1,6% comme en juillet, et ceux du tabac de 4%, comme le mois précédent.

L'inflation sous-jacente - c'est-à-dire celle qu'on obtient en retirant du calcul les prix les plus volatils comme ceux de l'alimentation ou de l'énergie - est de 1,2% sur un an en août, après 1,5% en juillet.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, augmente de 0,5% sur un mois, après +0,3% en juillet. Sur un an, il augmente de 0,8%, après +0,9% en juillet.

La France est particulièrement bonne élève en terme d'inflation dans la zone euro, après avoir connu des pics annuels de plus de 6% au tournant de 2022 et 2023, dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine.

En août, l'inflation de la zone euro a été de 2,1% sur un an, dans la cible du taux de 2% jugé le plus favorable par la Banque centrale européenne.