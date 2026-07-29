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France/Incendie-Feu toujours stabilisé en Gironde mais conditions défavorables ce mercredi - préfecture
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 07:09
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Le feu qui fait rage depuis une semaine en Gironde, avec déjà 42.000 hectares brûlés, est toujours stabilisé ce mercredi mais les conditions météorologiques qui se profilent pour la journée sont "défavorables", déclare la préfecture du département sur la plate-forme X.

"La nuit a été calme, le feu est ce (mercredi) matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises de feu traitées rapidement cette nuit (...) la surface brûlée n'a pas évolué (42 000 hectares)", précise-t-elle.

"Les conditions météorologiques sont défavorables pour ce mercredi avec des températures en hausse (vigilance canicule orange à compter de 12h). Des températures attendues dans les terres jusqu'à 41 degrés et jusqu'à 38 degrés sur le littoral", ajoute la préfecture.

Elle dit également que des vents d'ouest, avec des rafales de 30 à 45 km/h, sont attendus dans l'après-midi et que le taux d'humidité devrait baisser.

Pour les pompiers, la règle des trois 30 - température de l'air supérieure à 30°, vitesse de vent supérieure à 30 km/h et taux d'humidité de l'air inférieure à 30% - caractérise des conditions particulièrement propices au feux de forêt.

Les incendies en France ont ravagé une étendue record de 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale et dans le seul département de la Gironde, la surface détruite est près de deux fois supérieure à celle des incendies de 2022.

Outre l'ampleur des dégâts, le feu en Gironde se comporte de manière inédite pour les secours, avec notamment la formation du tout premier pyrocumulonimbus, ou "orage de feu", jamais observé dans l'Hexagone.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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