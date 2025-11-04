France: Guéant condamné en appel à un an de prison avec sursis dans l'affaire des sondages

Ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant

L'ancien secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, a été condamné mardi par la cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis pour favoritisme dans l'affaire dite des sondages, ont rapporté plusieurs médias.

Claude Guéant, 80 ans, avait été condamné en première instance à un an de prison, dont huit mois ferme.

La justice reproche à l'ancien ministre de l'Intérieur d'avoir conclu des contrats entre l'Elysée et des organismes de sondage sans passer par des appels d'offres, au profit d'entreprises dirigées par Patrick Buisson (décédé en 2023) et par Pierre Giacometti, ainsi que de l'institut Ipsos.

Quelque 4,7 millions d'euros d'argent public ont été dépensés dans ces sondages commandés entre 2007 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, selon le Parquet national financier (PNF).

Nicolas Sarkozy, qui purge actuellement une peine de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, avait été entendu comme simple témoin lors du procès en première instance, protégé par son immunité présidentielle.

Egalement impliqué dans le dossier libyen, Claude Guéant a fait appel de sa condamnation à six ans de prison pour association de malfaiteurs, corruption passive, trafic d'influence et faux et usage de faux.

