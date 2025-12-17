France-Grève reconduite au Louvre, le musée reste en partie fermé

(Actualisé avec réouverture partielle)

Le musée du Louvre a partiellement rouvert mercredi après la reconduction d'un mouvement de grève du personnel de l'établissement parisien pour dénoncer des conditions de travail dégradées.

L'intersyndicale a présenté aux salariés une série de propositions formulées par le ministère de la Culture mais certains sujets restent sans solution, a déclaré à la presse Élise Muller, représentante du syndicat SUD-Culture, à l'issue d'une assemblée générale.

"La direction du Louvre n'apporte aucune réponse aux problématiques, elle, et donc les personnels ont décidé à l'unanimité de ne pas lever le préavis de grève et de se remettre en mobilisation aujourd'hui en attendant d'avoir enfin des réponses par le groupe qui serait à la hauteur de nos attentes", a-t-elle dit.

Le Louvre a annoncé peu avant 11h00 GMT qu'il rouvrait ses portes aux visiteurs avec un accès limité au "parcours chefs d'oeuvre", qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Le musée, fermé chaque semaine le mardi, devait rouvrir à 08h00 GMT.

La SNMD-CGT Culture, la CFDT Culture et SUD Culture, qui ont déclenché la grève lundi, estiment que le personnel du Louvre n'est pas en mesure de remplir ses "missions de service public" et déplorent les défaillances techniques et la vétusté du musée.

L'intersyndicale demande entre autres l'embauche de personnel permanent supplémentaire, en particulier dans les services de sécurité et d'accueil des visiteurs.

Le Louvre, qui accueille environ 30.000 visiteurs par jour, a été le théâtre en octobre d'un spectaculaire vol commis en plein jour. Des bijoux d'une valeur évaluée à 88 millions d'euros ont été dérobés.

Ce cambriolage a suscité un vif débat en France sur les failles de sécurité et la vétusté du bâtiment du musée le plus visité au monde.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec Abdul Saboor et John Cotton, édité par Sophie Louet)