France-Gérard Depardieu renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols

L'acteur français Gérard Depardieu sera jugé devant la cour criminelle départementale pour viols sur l'actrice Charlotte Arnould pour des faits remontant à 2018, a annoncé mardi le parquet de Paris.

Gérard Depardieu avait été mis en examen dans cette affaire en 2020 pour viol et agression sexuelle.

Sur sa page Instagram, Charlotte Arnould s'est dite soulagée de la décision judiciaire, sept ans après les faits.

"L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée", a écrit l'actrice de 29 ans.

Contacté, l'avocat de Gérard Depardieu n'avait pas répondu dans l'immédiat.

En mai dernier, Gérard Depardieu a été condamné dans une autre affaire à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelles à l'encontre de deux femmes lors du tournage du film "Les volets verts" de Jean Becker en 2021.

(Rédigé par Zhifan Liu et Makini Brice, édité par Blandine Hénault)