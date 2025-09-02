 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Gérard Depardieu renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:59

L'acteur français Gérard Depardieu sera jugé devant la cour criminelle départementale pour viols sur l'actrice Charlotte Arnould pour des faits remontant à 2018, a annoncé mardi le parquet de Paris.

Gérard Depardieu avait été mis en examen dans cette affaire en 2020 pour viol et agression sexuelle.

Sur sa page Instagram, Charlotte Arnould s'est dite soulagée de la décision judiciaire, sept ans après les faits.

"L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée", a écrit l'actrice de 29 ans.

Contacté, l'avocat de Gérard Depardieu n'avait pas répondu dans l'immédiat.

En mai dernier, Gérard Depardieu a été condamné dans une autre affaire à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelles à l'encontre de deux femmes lors du tournage du film "Les volets verts" de Jean Becker en 2021.

(Rédigé par Zhifan Liu et Makini Brice, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank