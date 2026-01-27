France, GB, USA et Allemagne appellent au respect du cessez-le-feu en Syrie

(Actualisé avec détails de la déclaration)

La France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne ont salué mardi la prolongation pour 15 jours du cessez-le-feu entre l'armée syrienne et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie et ont appelé toutes les parties au respect strict de l'accord.

Dans une déclaration commune publiée par le gouvernement britannique, les quatre pays invitent aussi les parties étrangères à la Syrie à se joindre à leurs efforts en faveur de la paix et de la désescalade.

"Nous appelons l’ensemble des parties à respecter scrupuleusement le cessez-le-feu et à faire preuve de la plus grande retenue. Nous exhortons toutes les parties étrangères à se joindre à nous dans la poursuite de la paix et de la désescalade", peut-on lire.

Ils exhortent toutes les parties à conclure rapidement un cessez-le-feu permanent.

"Nous rappelons le devoir de toutes les parties de protéger les civils et les infrastructures civiles. Nous saluons la mise en place de corridors humanitaires pour permettre l’acheminement sûr et sans entrave de l’aide humanitaire. Nous soulignons que ces corridors doivent être maintenus et que les services de base doivent reprendre dans la ville de Kobané", écrivent les signataires.

Les pays réaffirment "la nécessité de maintenir et concentrer les efforts collectifs sur la lutte contre Daech. Nous appelons toutes les parties à éviter tout vide sécuritaire dans les centres de détention de Daech et leurs environs".

Une réunion de la Coalition internationale contre Daech est prévue prochainement, est-il précisé.

(Sarah Young, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)