France-Faure (PS) se défend d'être un "traître" et assume ses choix sur le budget
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 09:19

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure s'est défendu lundi d'être un "traître" en appelant à voter mardi pour le projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Devançant les critiques de La France insoumise (LFI), son allié dans le Nouveau front populaire lors des dernières élections législatives, Olivier Faure a récusé toute accusation de trahison.

"Ils (LFI) ont voté contre la suspension de la réforme des retraites. Rendez-vous compte, ils ont voté contre la succession de la réforme des retraites, c'est eux les traîtres. Mais la trahison, elle est là", s'est-il insurgé, sur BFMTV.

"Je fais des choix, je prends mes risques, je fais en sorte de ne pas être tout simplement dans la posture parce que c'est trop facile d'être dans la posture", s'est-il défendu.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delamen, édité par Blandine Hénault)

