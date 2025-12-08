France-Faure (PS) plaide pour un vote favorable sur le PLFSS

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a déclaré lundi qu'il plaiderait pour un vote à l'Assemblée nationale en faveur du projet de financement de la Sécurité sociale prévu mardi.

"Il y a eu toute une série d'avancées et la négociation a permis de faire en sorte que ce projet, cette copie, ne soit plus la même qu'au démarrage. Et aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour ce projet de loi de financement", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Olivier Faure estime que ne pas avoir de budget pour la Sécurité sociale serait "très grave".

