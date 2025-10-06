France-Faure (PS) agite de nouveau la menace de la censure

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, juge lundi les concessions proposées par le Premier ministre Sébastien Lecornu insuffisantes et estime que le retour de Bruno Le Maire au gouvernement est une provocation, ce qui devrait selon lui, conduire à une nouvelle censure.

"Au moment où nous nous parlons, je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure. Au moment où je vous parle, je ne vois pas comment nous pourrions l'éviter maintenant", a déclaré Olivier Faure, sur France Inter.

Le premier secrétaire du PS a également estimé que le retour de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Economie et des Finances, au gouvernement était "une provocation", alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a été dévoilé dimanche soir la composition de son gouvernement.

Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur reconduit dans ses fonctions et président du parti Les Républicains, a lui aussi critiqué dimanche le retour de Bruno Le Maire au gouvernement.

"La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise", a-til écrit sur le réseau X alors qu'un conseil stratégique du parti est convoqué ce lundi et pourrait déboucher sur le départ des LR du gouvernement.

Xavier Bertrand, membre des LR et président des Hauts-de-France, a déclaré lundi que sa formation "ne pas participer à ce gouvernement".

"Le sentiment qui domine, c'est la consternation (...) La réalité, c'est que nous assistons à une crise politique sans précédent, avec un socle commun qui a complètement implosé hier soir", a déclaré Olivier Faure, toujours sur France Inter.

