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France-Edouard Balladur est mort à 97 ans
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 21:36
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(Actualisé avec précisions, changement de source, réaction du Premier ministre)

L'ancien Premier ministre français Edouard Balladur est décédé lundi à Paris à l'âge de 97 ans.

Candidat malheureux à l'élection présidentielle française de 1995 et longtemps considéré comme favori, il avait été éliminé dès le premier tour.

Ancien secrétaire général de l'Elysée sous Georges Pompidou et négociateur des accords de Grenelle en 1968, Edouard Balladur, issu des rangs de la droite, a également été chef du gouvernement de François Mitterrand en 1993, venu du Parti socialiste, lors de la deuxième cohabitation.

"Edouard Balladur est associé à cinquante années de l'histoire de la Vème République", a rappelé l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, dans un message publié sur le réseau social X.

"De ses débuts auprès de Georges Pompidou, jusqu'à son accession à Matignon, il est une figure majeure de notre vie publique", a-t-il ajouté.

"Edouard Balladur était un homme d'État, à l'esprit réformateur et restera une référence pour beaucoup d'hommes et de femmes de sa famille politique", a-t-il poursuivi.

"J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches".

(Rédigé par Claude Chendjou)

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