France-Echec des motions de censure RN et LFI contre la planification énergétique

(Actualisé avec rejet de la motion de LFI)

L'Assemblée nationale a rejeté mercredi deux motions de censure, l'une déposée par les députés du Rassemblement national (RN) et l'autre par ceux de La France insoumise (LFI), contestant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et son adoption par décret mi-février.

La motion du RN et celle de LFI ont été approuvées respectivement par 140 et 108 députés respectivement, alors que l'une ou l'autre devait obtenir au minimum 289 voix pour renverser le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu.

La PPE fixe les grandes orientations de la consommation d'électricité et les objectifs de production pour chaque filière énergétique (nucléaire, éolien, solaire, hydraulique) et permet ainsi aux différents acteurs d'anticiper projets et besoins en investissements.

Le troisième texte du genre, portant sur la décennie 2025-2035 et présenté le 12 février par Sébastien Lecornu, fait la part belle au nucléaire, confirmant les ambitions du président Emmanuel Macron de relancer la filière, au détriment des énergies éolienne et solaire.

Dès sa présentation, la feuille de route énergétique a été vivement critiquée par la cheffe des députés RN, Marine Le Pen, qui a dénoncé "une lourde faute" de Sébastien Lecornu et brandi la menace d'une motion de censure. Celle-ci a finalement été déposée lundi.

Egalement lundi, la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a annoncé le dépôt d'un autre motion de censure contre la PPE 3, reprochant au gouvernement d'imposer une stratégie énergétique par décret sans débat, ni vote.

Sébastien Lecornu avait précédemment surmonté six motions de censure liées au projet de loi de finances (PLF) pour 2026, adopté début février à l'issue de semaines de débats chaotiques qui ont obligé le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour s'assurer de doter la France d'un budget.

