France-Echec de la motion de censure de LFI sur le budget

L'Assemblée nationale a rejeté mardi une motion de censure déposée par les députés de La France insoumise (LFI), associés aux écologistes et aux communistes, concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

Cette motion a été approuvée par 267 députés alors que 289 voix étaient nécessaires pour faire chuter le gouvernement.

La motion de censure faisait suite au recours par le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'article 49.3 de la Constitution pour la partie "dépenses" du PLF.

Une deuxième motion, déposée par le groupe du Rassemblement national (RN), devait être examinée dans la foulée mais a encore moins de chances d'aboutir.

(Rédigé par Benjamin Mallet)