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France-Deux femmes meurent en tentant de traverser la Manche clandestinement
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 12:15

Deux femmes ont trouvé la mort à bord d'une embarcation lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, a annoncé dimanche la préfecture du Pas-de-Calais.

L'embarcation avait quitté le secteur Sud de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais) vers 1h30 du matin avec près de 80 migrants à son bord avant de subir une défaillance technique et de dériver en mer, a précisé la préfecture dans un communiqué.

Les deux femmes décédées ont été retrouvées à bord, tandis que trois personnes ont été prise en charge en urgence absolue, présentant notamment des brûlures dues à un mélange de carburant et d'eau de mer, et que 14 autres se trouvaient "en urgence relative", selon le document.

La préfecture a précisé que 17 personnes avaient été secourues par un navire affrété par l'État, tandis que les 65 autres passagers de "l'embarcation précaire" ont regagné une plage, où ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité.

Au cours de l'année écoulée, les passeurs ont de plus en plus eu recours à des canots pneumatiques - surnommés "bateaux-taxis" par les autorités - pour longer les côtes du nord de la France et de la Belgique, et récupérer des migrants sur le rivage.

En août dernier, la France et la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec Sudip Kar-Gupta)

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